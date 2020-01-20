شكرا لقرائتكم خبر عن ريم البارودى لمي عز الدين: "كل سنة وأنتي طيبة يا برنسيسة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة ريم البارودى، النجمة مى عز الدين، بمناسبة عيد ميلادها، والذى احتفلت به مي أمس، حيث نشرت ريم صورة لمي، وعلقت عليها قائلة:"مي عز الدين .. كل سنة وأنتي دايما طيبة ومحترمة وجدعة وخلوقة وعقبال مليون سنة يابرنسيسة".

وكان الفنان أحمد السعدني، قد حرص على الاحتفال بعيد ميلاد مي عز الدين، ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام،، ووجه لها رسالة قائلاً "كل سنة وانتى طيبة يا أحسن أخت".



مى عز الدين

وسرعان ما تفاعل عدد كبير من متابعي السعدني على الصورة لتوجيه التهنئة للفنانة في عيد ميلادها، ووجه الكثيرين التهاني في التعليقات، وحصدت الصورة على آلاف الاعجابات خلال دقائق من نشرها.

مي عز الدين بدأت مشوارها الفني عام 2001، وشاركت في بطولة عدة أفلام، منها "عمر وسلمى" و"جيم أوفر" و"فرح" و"كلم ماما" و"خيانة مشروعة" و"أيظن"، كما شاركت أيضًا في بطولة عدة مسلسلات منها "الحقيقة والسراب" و"أين قلبي" و"دلع البنات" و"آدم" و"حالة عشق".

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وبدأت مى عزالدين أولى بطولاتها الدرامية المطلقة من خلال مسلسل "قضية صفية"، الذى عرض عام 2010 للمخرج أحمد شفيق وتأليف أيمن سلامة وشارك فى بطولته كل من الفنان طارق لطفى وأحمد صلاح السعدنى ولطفى لبيب وسامح الصريطى.

مسلسل "قضية صفية" مسلسل درامى اجتماعى، تدور أحداثه حول فتاة ريفية يموت والدها الذى يترك لها ميراثاً كبيراً ثم يظهر فى حياتها رجل يدّعى أنه شقيقها، حيث تتصاعد الأحداث إلى أن يقتل وتُتهم صفية بقتله.

وكانت أخر أعمال مي عز الدين مسلسل "البرنسيسة بيسة" الذى عرض فى السباق الرمضانى المقبل للمخرج أكرم فريد وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وشارك فى بطولته كل من بوسى ومحمد أنور وأمير المصرى وحجاج عبد العظيم وإيمان السيد.