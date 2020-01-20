شكرا لقرائتكم خبر عن "اتنين فى واحدة" .. تعرف على التفاصيل الكاملة لألبوم ساندى قبل طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة ساندي لطرح ألبومها الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "اتنين في واحدة"، خاصة بعدما طرحت منذ ساعات البوستر الرسمي للألبوم على السوشيال ميديا، وهو الألبوم الذي كشف المنتج ميدو منيب تفاصيله حين أكد على أنه يضم ثمانية أغاني متنوعة ما بين الرومانسي والدراما والهاوس، وتعاونت خلاله ساندي مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين مثل جمال الخولي، أسامه محرز، أحمد المالكي، سلمى رشيد، محمد أبو القاسم، محمد يحيى، هيثم نبيل، شريف إسماعيل، محمد خلف، علاء الراوي، أحمد برازيلي، هاني يعقوب، هاني ربيع، كريم عبد الوهاب، أحمد عبد السلام.

كما أضاف أيضاً أن ساندي كتبت ولحنت أغنية من ضمن أغاني الألبوم وهو الأمر الذي تقوم به بمثابة تجربة جديدة لها، .. والأغنية تحمل اسم "زى التمثال"، واستكمل حديثه قائلًا : "تم تصوير جميع أغاني الألبوم كفيديو كليب، ويتم طرح أول أغنية من الألبوم خلال الأيام القليلة المقبلة، و تحمل عنوان" طبع الشتا" وهى من كلمات سلمى رشيد، ألحان هيثم نبيل، وتوزيع وإخراج كريم عبد الوهاب".

كما أوضح أنهم بذلوا قصارى جهدهم ليخرج الألبوم بشكل يليق للجمهور، مؤكداً أنهم بدأوا تحضيرات الألبوم منذ أكثر من عام، اختاروا خلالها أكثر من أغنية لضمها للألبوم هي :"زى التمثال، خشبة مسرح، ريموت حياتك، طبع الشتا، بطولة في رواية، اتنين في واحدة، كان عادي، كيس اسود."

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ساندي

جدير بالذكر أن آخر أفلام ساندي هي مشاركتها في بطولة فيلم "عيش حياتك" مع الفنان سامح حسين، والذي تدور قصته أحداث الفيلم فى إطار رومانسى كوميدى خفيف، حول شخص يجسّد شخصيته سامح حسين يمر بأزمة كبيرة فى حياته، فهو كان ناجحا فى الماضى على المستوى الشخصى والعملى، ويعيبه أنه روتينى، ويخاف من التجديد وتطورات الحياة، مما يؤدى إلى تدمير حياته الأسرية وانفصاله عن زوجته، التى ترتبط بعدها بشخص آخر يعمل في نفس مجاله ولكنه ناجح عمليا، ويسعى سامح حسين لاستعادة ابنه إلى أحضانه بعدما فضل الحياة مع زوج والدته.