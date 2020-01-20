شكرا لقرائتكم خبر عن نيرمين الفقى: السوشيال ميديا رجعتنى الشغل من تانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الإعلامية إنجى على، جمهورها بمقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام، للفنانة نيرمين الفقى تتحدث فيه عن تأثير السوشيال ميديا عليها و كيف أصبحت من المتفاعلين عليه يوميا، موجها رسالة شكر لمتابعيها و جمهورها.

وقالت نيرمين الفقى: "بسبب المتابعين لي أصبح لدي 4 أعمال فنية أدرسها خلال الوقت الحالي، وبها أعمال من الممكن تقديمها رسالة شكر لجمهورها".

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ورغم قلة أعمالها بالمقارنة ببنات جيلها من النجمات، إلا أن النجمة نرمين الفقى، أصبحت أكثر تفاعلا مع جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعى، لاسيما "انستجرام"، حيث دائما ما تنشر صورها الخاصة، بصحبة أصدقاءها، وبعض من مقاطع أعمال درامية قدمتها خلال مسيرتها الفنية، فضلا عن جلسات التصوير التى تتألق فيها.

كما نشرت صور لجلسات التصوير المتتالية مع الجمهورعبر حسابها الخاص على إنستجرام، وفى آخر إطلالتها الرائعة، خضعت الفنانة نرمين الفقى، لجلسة تصوير وهى تسبح مع دولفين الذى تبادل معها القبلات، فيما قالت النجمة فى تعليقها على الصور: "أنا وقعت فى غرام الدولفين.. الله على جمالهم".

وشاركت نرمين الفقى فى مسلسل "نصيبى" وقسمتك الجزء الثالث، والذى يتكون من 45 حلقة، وتتضمن العديد من الحكايات والقصص المختلفة، وشارك فى البطولة هبة مجدى وهانى عادل، وقصة "اتفضل فى الصالون" بطولة هنا شيحة وفراس سعيد، و"اكدب عليا شوية" بطولة ميرهان حسين ومراد مكرم، و"مين طفى النور" بطولة كريم قاسم وملك قورة، و"ع الهادى يازبادى" بطولة نسرين أمين ونبيل عيسى، و"كله بالحب" بطولة شريف سلامة وإيمان العاصى، وحكاية "حبيبتى من تخون" بطولة طارق صبرى وميرنا نور.

وفى نوفمبر 2019، احتفلت الفنانة نرمين الفقى، بالانتهاء من تصوير الحكاية الأخيرة "ما يطلبه المستمعون"، من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3"، وذلك بنشرها صور على حسابها الشخصى "فيس بوك" وعلقت عليها: "النهاردة كان آخر يوم تصوير حلقة ما يطلبه المستمعون من مسلسل نصيبى وقسمتى".