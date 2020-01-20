24 يناير.. رامي صبري يحيي حفلًا غنائيًا في جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: يستعد المطرب رامي صبري لإحياء حفل غنائي، 24 يناير الجاري، في جدة، بالمملكة العربية السعودية. ونشر رامي بوسترًا دعائيا للحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"24 يناير جدة". وطرح صبري مؤخرًا أحدث ألبوماته الغنائية "فارق معاك"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا، إذ يضم 12 أغنية أبرزها "أنا بابا"، "بتهتمي"، "صعبان عليا"، "وعجبي عليك يا زمان"، وغيرها.

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