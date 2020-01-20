وفاة بطل كليب "لمعلم" لسعد لمجرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:
أعلن الفنان المغربي سعد لمجرد وفاة بطل كليب "لمعلم"، العجوز الذي ظهر في الأغنية التي طُرحت في العام 2015 وحققت نجاحًا كبيرًا.
نشر لمجرد صورة مجمعة في إطار واحد، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" لبطل الكليب، وعلق: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمه".
كليب أغنية "أنت معلم" طرح 2015، وحقق نجاحًا كبيرًا في الوطن العربي، وهو من إخراج أمير الرواني.
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