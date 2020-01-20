محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان أحمد خالد صالح، عبر حسابه على "إنستجرام"، صورة جمعته بوالده الفنان الراحل خالد صالح.
كتب أحمد معلقًا: "كل سنة وأنت إن شاء الله مُنعم يا حبيبي، كل سنة وأنت متجمع مع الحبايب ومجمع الحبايب حتى وأنت مش موجود، على حبك وسيرتك العطرة".
وتابع: "كل سنة وأنا أكتر حاجة فخور بيها في حياتي مهما عملت وعلى الرغم إنها نعمة من ربنا وماليش يد فيها هي إني ابنك، رحمة الله عليك يا حبيبي و على كل اللي سبقونا، ربنا يجمعنا بيكم علي خير".
يُذكر أن الفنان خالد صالح من مواليد 23 يناير 1964، ورحل عن عالمنا في 25 سبتمبر 2014.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة مؤثرة من نجل الفنان الراحل خالد صالح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.