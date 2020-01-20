رسالة مؤثرة من نجل الفنان الراحل خالد صالح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان أحمد خالد صالح، عبر حسابه على "إنستجرام"، صورة جمعته بوالده الفنان الراحل خالد صالح.

كتب أحمد معلقًا: "كل سنة وأنت إن شاء الله مُنعم يا حبيبي، كل سنة وأنت متجمع مع الحبايب ومجمع الحبايب حتى وأنت مش موجود، على حبك وسيرتك العطرة".

وتابع: "كل سنة وأنا أكتر حاجة فخور بيها في حياتي مهما عملت وعلى الرغم إنها نعمة من ربنا وماليش يد فيها هي إني ابنك، رحمة الله عليك يا حبيبي و على كل اللي سبقونا، ربنا يجمعنا بيكم علي خير".

يُذكر أن الفنان خالد صالح من مواليد 23 يناير 1964، ورحل عن عالمنا في 25 سبتمبر 2014.