محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
خضعت الفنانة الكويتية سعاد سليمان، لعملية تكميم معدة، وذلك بعدما طالبها واحد من جمهورها، بعمل "ريجيم" بسبب وزنها الزائد.
ففي أحدى حلقات برنامج "صباح الكويت"، قام واحد من جمهور "سعاد" بعمل مداخلة هاتفية طالبها من خلالها بعمل "ريجيم"، فقالت إنها تقوم بالفعل بذلك.
ونشرت إحدى الصفحات مكالمة مسجلة للنجمة الكويتية، كانت تبكي فيها قائلة: "أنا مسجلة في النادي وقاعدة ألعب رياضة وكل شيء، ووزني ما ينزل بسرعة علشان العمر مالي يعني 51 سنة، يعني مو بسرعة ينزل مثل الشخص الصغير يلعب رياضة".
وأوضحت في المكالمة المسجلة أنها تعرضت للإحراج على الهواء، وقررت الخضوع لعلمية جراحية.
ثم قامت إحدى الصفحات بتداول مقطع فيديو لسعاد سليمان داخل غرفة العمليات بعد إجراء عملية تكميم معدة، وفي بث مباشر طمأنت "سعاد" جمهورها، مؤكدة أنها كان لابد أن تخضع لهذه الخطوة منذ وقت طويل.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرضت للتنمر على الهواء.. الفنانة سعاد سليمان تخضع لعملية تكميم معدة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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