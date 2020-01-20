‪ ديزني تنعى الفنان حسن البنا وتصفه بالصوت الذهبي‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

نعت شركة ديزني العالمية رحيل الفنان حسن البنا، الذي توفي السبت الماضي، ووصفته بأنه خسارة جديدة لصوت ذهبي، إذ شارك بالأداء الصوتي بالعديد من أفلام الرسوم المتحركة المدبلجة منذ بداية دخول الشركة للمنطقة العربية، ومنها أفلام "طرزان، و"حكاية لعبة 2".

وعبر صفحتها "ديزني بالعربي" بموقع فيسبوك، كتبت :"خسارة جديدة وصوت ذهبي شارك في العديد من أفلام ديزني الهامة يغادر عالمنا، توفى مساء يوم السبت الماضي الفنان المصري القدير سمير البنا، وهو من الفنانين الأوائل الذين شاركوا بأصواتهم في العديد من أعمال ديزني المدبلجة في بدايات دخولها إلى المنطقة العربية"

وأضافت: "تميزت معظم أدوار سمير البنا مع ديزني بالشر والحدة، وذلك بسبب خامة صوته العميقة والمميزة، ولعل أشهر ماقدمه البنا هو شخصية القاضي الظالم فرولو من فيلم "أحدب نوتردام" والإمبراطور زورج من فيلم "حكاية لعبة ٢" والغوريلا كيشاك من فيلم "طرزان" وقائد الحرس تيمور من فيلم "علاء الدين" وعنكوب من فيلم "كوكب الكنز المفقود" والديناصور كرون من فيلم "ديناصور" والشرير أسطى من فيلم "بينوكيو" والراوي من فيلم "هرقل".. والعديد من الشخصيات المميزة الأخرى."

Advertisements

واختتمت:"نتقدم بخالص العزاء والمواساة لعائلته الكريمة، ولكل محبي ديزني على هذه الخسارة الكبيرة، رحم الله سمير البنا وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون "

الفنان الراحل حسن البنا ولد بالقاهرة، بعد تخرجه بدأ العمل بالتمثيل في السينما و التلفزيون و الفوازير التلفزيونية أيضا و الإذاعة، أول عمل إذاعي له باسم ( ابن السلطان )، أول عمل تلفزيوني شارك به ( القبضان )، كما عمل بالسينما من خلال أفلام "دقات على بابي" سنة 1989م ،"الهروب إلى القمه " عام 1996 .

"وشارك في عدة أعمال تلفزيونية، منها مسلسلات "القضبان" ، و"بلاط الشهداء"، و"رفاعة الطهطاوي"، و" زي النهاردة"، و"مانستغناش.