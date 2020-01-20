وفاة الفنان عبدالقادرعبابو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا اليوم، الفنان المسرحي المغربي عبدالقادر عبابو، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 70 عامًا.

"عبابو" اشتهر في الساحة الفنية المغربية بكونه ناقدًا وشاعرًا وكاتبًا مسرحيًا، تتلمذ على يده عدد كبير من الفنانين.

ومن أشهر كتاباته: "حمامة القرن، سلام أحمر، رسالة شاعلة إلى معشوقة قاتلة، عوا الأصلع، الكبل"، وغيرها من الكتابات.

يذكر الفنان المسرحي عبدالقادر عبابو، ولد عام 1950، وحصل على دبلوم معهد الدراسات التقنية، وعضو اتحاد كتاب المغرب منذ سنة 1985، وبدأ الكتابة سنة 1969 ونشر أول نص شعري له سنة 1982، كما يهتم بالمجال المسرحي وبالكتابة الشعرية.