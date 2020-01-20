العاصوف خارج السباق الدرامي الرمضاني.. والبديل مسلسل كوميدي

تأكد وبشكل رسمي غياب المسلسل التاريخي “العاصوف” عن رمضان المقبل، وذلك لأسباب لم يتم الإفصاح عنها.

وأكد مصدر داخل طاقم العمل أنه تقرر عدم تصوير المسلسل لرمضان هذا العام، على أن يكون الجزء الثالث في رمضان بعد المقبل، وأشار المصدر إلى أنه كان من المفترض البدء بتصوير العمل منذ وقت مبكر إلاّ أن ناصر القصبي وبعض مسؤولي القناة قد رأوا تأجيله حتى وقت لاحق.

وتصدر العاصوف خلال الجزأين الماضيين نسبة المشاهدة الأعلى، كما أن الحديث عنه في مواقع التواصل الاجتماعي لا ينتهي، بين معجبين ومعارضين للمحتوى، الذي يعد جديدًا ومختلفًا عن الدراما السعودية، والذي جاء في قالب درامي ممتع وبسيط، خال من التعقيدات، بين القصص الاجتماعية والرومانسية وحتى بعض اللقطات الكوميدية أحيانًا.

من جهة أخرى، يستعد الفنان ناصر القصبي للبدء بتصوير مسلسله الجديد الذي يأتي على شكل حلقات متصلة منفصلة، ليتم عرضه على شاشة mbc في رمضان، ولم يتم تحديد ما إذا كان المسلسل عبارة عن “ست كوم”، أو شبيه بالمسلسل الجماهيري السابق “طاش ما طاش”، وسيتولى خلف الحربي كتابة المسلسل، الذي سيركز على طرح العديد من القضايا الاجتماعية والعربية بقالب كوميدي ساخر.

ومؤخرًا أنهى القصبي آخر عروض مسرحيته “الذيب في القليب”، حيث وصلت العروض إلى 40 عرض، بدأت في أكتوبر 2019 ضمن “موسم الرياض”، وتم تمديدها في “شتاء الرياض”.

وقد كتب الفنان ناصر القصبي تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال فيها: “بحمد الله وشكره، الليلة آخر عرض لنا في الرياض لمسرحية الذيب في القليب بواقع 40 عرضاً”.

وأضاف القصبي: “شكراً لا تكفي لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على الجهد المبذول في هذا العمل، والشكر موصول للشيخ وليد البراهيم في تذليل الصعاب لإنجاح العمل، ولا أنسى الممثلين والطاقم الفني والإداري وفريق التنظيم”.