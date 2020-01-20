شاهد.. ملاذ يزيح الستار عن أحدث أغانيه "لو لوحدي"

كشف ملاذ باند عن أحدث أغانيه، والتي تحمل اسم لو لوحدي، وهى ضمن ألبومه الجديد، والمقرر طرحه قريبًا. أقرأ أيضًا .. فيديو.. ملاذ يطرح كليب بارود وأغنية لو لوحدي من كلمات محمد عبد الرازق، وألحان وتوزيع الباند، ومن المقرر أن يتم طرحها يوم الخميس الموافق 23 من شهر يناير الجاري. المقرر أن يتم طرحها يوم الخميس الموافق 23 من شهر يناير الجاري. وتعد أغنية لو لوحدي هي رابع أغاني الألبوم، ويضم الألبوم على باقة متميزة من أغاني الروك العربي، ومن بين تلك الأغاني: سابع سما، فكرك، بارود. العربي، ومن بين تلك الأغاني: سابع سما، فكرك، بارود. Advertisements يذكر أن باند ملاذ طرح سابقًا ألبوم بعنوان الصدع، ويحتوي الألبوم على 7 أغاني، من بينها: سؤال، الصوت ده حقيقي، أنا حلمك الملعون، أواخر سبتمبر، الملاذ الأخير، مسافات، كما حقق الألبوم نجاحًا باهرًا منذ طرحه بالأسواق، والمتاجر الإلكترونية.

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