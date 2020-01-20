شاهد.. رسالة "ذا روك" بعد وفاة والده

نشر المصارع المحترف والنجم العالمي دوين جونسون، فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأعرب دوين ذا روك من خلاله عن شدة حزنه الشديد، قائلًا: من الصعب التعبير عن مدى امتناني العميق لكل حبك .. وعائلتك وعائلتي التي أسستها هي الداعم الوحيد ..

ولا يوجد كلمة شكر عن تلك العائلة الرائعة .. عندما أعانق أحبائك برتاح بشدة .. وأنت أيضًا لا يزال بإمكانك ذلك.

وأوصى الفنان العالمي دوين جمهوره ومتابعيه، على شدة حرصهم الشديد اتجاه العائلة، مؤكدًا أن العائلة هي الداعم الوحيد في هذة الحياة.

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يذكر أن نجم اتحاد مصارعة المحترفين الدبليو دبليو اي ​روكي جونسون​، توفي يوم الأربعاء الماضي، عن يناهز الـ 76 عامًا.

كما حقق روكي جونسون نجاحًا كبيرًا بعدما تعاون مع المصارع العالمي توني أطلس، وأصبحا سويًا أول أبطال العالم في WWE، وفي عام 1991، تقاعد روكي جونسون واعتزل المصارعة، وذلك بعد أن تبعه نجله دوين في مشواره الرياضي نجله دوين، والذي حقق نجاحًا كبيرًا قبل أن يدخل عالم الفن، ليصبح واحدًا من أهم نجوم هوليوود.