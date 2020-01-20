روج النجم عمرو دياب لحفله الغنائي الضخم، والمقام يوم الجمعة الموافق 24 من شهر يناير الجاري، على مسرح ميديا سيتي، بمدينة دبي.
ونشر النجم عمرو دياب فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعيفيس بوك.
ومن ناحية أخرى يستعد النجم عمرو دياب لطرح ألبومه الجديد، والذي يحمل اسم أنا غير، ويضم الألبوم على باقة متميزة من أجمل الأغاني المتنوعة بين الرومانسية، والاجتماعية، ومن بينها: مش
ويتعاون النجم عمرو دياب من خلاله مع نخبة من الشعراء والملحنين، والموزعين من بينهم: أحمد مرزوق، أيمن بهجت قمر، تامر حسين، محمد حمزة، محمد الكياتي، محمد يحيى، عزيز شافعي، وليد سعد، أسامة الهندي، رامي سمير، طارق مدكور.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. عمرو دياب يروج لحفل دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.