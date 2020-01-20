فيديو.. عمرو دياب يروج لحفل دبي

روج النجم عمرو دياب لحفله الغنائي الضخم، والمقام يوم الجمعة الموافق 24 من شهر يناير الجاري، على مسرح ميديا سيتي، بمدينة دبي.

ونشر النجم عمرو دياب فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي

فيس بوك.

ومن ناحية أخرى يستعد النجم عمرو دياب لطرح ألبومه الجديد، والذي يحمل اسم أنا غير، ويضم الألبوم على باقة متميزة من أجمل الأغاني المتنوعة بين الرومانسية، والاجتماعية، ومن بينها: مش

في الحسبان، بحبه، بعد عشرة، قدام مرايتها، أول يوم في البعد، متغير، تحيرك، يوم تلات، أنا بشتاق.

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ويتعاون النجم عمرو دياب من خلاله مع نخبة من الشعراء والملحنين، والموزعين من بينهم: أحمد مرزوق، أيمن بهجت قمر، تامر حسين، محمد حمزة، محمد الكياتي، محمد يحيى، عزيز شافعي، وليد سعد، أسامة الهندي، رامي سمير، طارق مدكور.