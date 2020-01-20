شاهد.. عائشة بن أحمد برفقة حصان في أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، صورا لها ظهرت فيها مع حصان، وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وعلقت "عائشة" علي الصورة قائلة: "صديقى الجديد"، وتفاعل الجمهور مع المنشور متمنين لها دوام النجاح والتفوق في حياتها الفنية والشخصية.

يذكر أن آخر أعمالها "عالم افتراضي" ﺇﺧﺮاﺝ إبراهيم فخر، ﺗﺄﻟﻴﻒ إياد صالح، مؤلف هاني سرحان، ويشاركها البطولة كل من أحمد صلاح السعدني، هند عبدالحليم، كريم سرور، لمياء السعداوي، ولاء الشريف.