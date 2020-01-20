رامي صبري يعلن موعد حفله الجديد بـ جدة

أعلن المطرب رامي صبري عن موعد حفله الجديد الذي من المقرر إقامته في جدة، وذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". والفيديوهات الشهير "إنستجرام". نشر "صبري" صورة البوستر الدعائي للحفل، وعلق عليها قائلًا: "موسم جده 24 يناير"، وتفاعل الجمهور مع المنشور معبرين عن انتظارهم الشديد للحفل قائلين: "وأخيراااااا". وتفاعل الجمهور مع المنشور معبرين عن انتظارهم الشديد للحفل قائلين: "وأخيراااااا". الجدير بالذكر أن آخر أعمال المطرب رامي صبري ألبوم "فارق معاك" وحقق نسبة نجاح كبيرة على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

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