موعد وتفاصيل حفل تامر عاشور في جدة

يستعد المطرب تامر عاشور، لإحياء حفل غنائي ضخم في جده، وذلك مساء يوم 24 يناير الجاري في سماء الغربية. ونشر "عاشور" صورة البوستر الدعائي للعمل علي حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". وعلق تامر علي الصورة قائلًا:"مستنيكم في جده يوم 24 يناير في سماء الغربية في أقوي حفل ان شاء الله "، وتفاعل جمهوره مع الحفل معبرين عن اشتياقهم الشديد للحفل. سماء الغربية في أقوي حفل ان شاء الله "، وتفاعل جمهوره مع الحفل معبرين عن اشتياقهم الشديد للحفل. الجدير بالذكر أن المطرب تامر عاشور كان طرح مؤخرًا ألبوم "أيام" الذي حقق نجاحًا كبيرًا على مواقع السوشيال ميديا.

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