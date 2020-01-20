ميرنا وليد - بيروت - اجرت الاعلامية الكويتية ​سعاد سلمان​ عملية تكميم معدة لإزالة وزنها الزائد، وذلك مساء أمس الاثنين في أحد المستشفيات.

وطمأنت سعاد الجمهور على حالتها الصحية بعد العملية على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، شاكرة كل من سأل عنها، واشارت سعاد الى ان هذه العملية كان من المفترض ان تجريها منذ فترة طويلة.

تجدر الاشارة الى ان سعاد كانت قد تعرضت لحملة سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب وزنها الزائد، الأمر الذي أحزنها و جعلها تتأثر بالكلام السلبي بحقها.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد السخرية منها..اعلامية كويتية تخضع لعملية تكتيم معدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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