ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية يسرا عن حقيقة تعرضها للاصابة بمرض سرطان الدم "لوكيميا" واصفة إيّاها أها أصعب لحظات حياتها في أوجّ شهرتها.

وقالت يسرا خلال برنامج "الدنيا علمتني" : في مرحلة من حياتي الفنية ذهبت الى الخارج لاجراء بعض التحاليل الطبية وفاجأني الطبيب بان هناك احتمال اصابتي بسرطان الدم".

واضافت يسرا : عشت حياة صعبة لمدة 3 شهور وقررت الا أحداً بذلك، حتى والدتي لانني كنت أخشى عليها من الصدمة".

واوضحت ان هذه التجربة جعلتها تتأمل وتفكّر في بعض الامور وحين توفيت والدتها تمنت :"لو أن الزمن يعود لساعة واحدة كي تردَّ الجميل لوالدتها وتعتني بها أكثر وتنفذ طلباتها بعدما شعرت بالضياع".

وتابعت يسرا : "اكتشفت انه لابد ان نكون متسامحين ولا ننتظر المقابل من أحد".

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- بعد وفاة والدتها .. يسرا تكشف حقيقة إصابتها بالسرطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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