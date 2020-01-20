ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان اللبناني ​عاصي الحلاني​ حفلا مميزاً أمس، في دبي الى جانب نجوم مرحلة النهائيات من برنامج "ذا فويس" الموسم الخامس وهم الفائز باللقب ​مهدي عياشي​ والمشتركين ​ايمان عبدالغني​، ​فهد مفتخر​، ​رضوان الأسمر​، ​إبراهيم مشولي​، ​سندي لطي​، ​ميشيل شلهوب​، ​ايمان الحاج​، ​رباب ناجد​.

وفي التفاصيل، انطلق الحفل عند الساعة التاسعة مساءً، بأغنية المشتركين النهائيين وأدوا مجموعة من الأغاني منها "دبي كوكب آخر" التي أظهرت محبتهم الكبيرة لدبي وشعبها.

واعتلى عاصي الحلاني المسرح على وقع صيحات الجمهور الذي ردد معه أجمل أغانيه التي أداها ولاسيما أغنية "وأني مارق مريت" و "يا طير" وغيرها.. كما شارك عاصي الغناء مع المواهب واستمروا حتى منتصف الليل.

ويشار الى أن عاصي الذي وصف الليلة بأنها ليلة من احلى الليالي في دبي مع جمهور رائع، هو مدرب في برنامج “ذا فويس” لعدة مواسم سابقة وهو حالياً مدرب في برنامج ​احلى صوت​ بالنسبة للأطفال.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- عاصي الحلاني يتألق في جولة "ذا فويس" ويلهب الحضور في دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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