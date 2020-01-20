ميرنا وليد - بيروت - إختتم نجوم مرحلة النهائيات من برنامج "​ذا فويس​"، الفائز مهدي عياشي، والمشتركين إيمان عبدالغني، فهد مفتخر، رضوان الأسمر، إبراهيم مشولى، سندي لطي، ميشيل شلهوب، يمان الحاج، ورباب ناجد، جولتهم الغنائية ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق في دورته الـ 25 في دبي، بحفلٍ من أجمل الحفلات برفقة الفنانة المغربية ​سميرة سعيد​.

وقدّمت سميرة سعيد مجموعة من أجمل أغانيها، بالإضافة الى تقديمها مدلي مميزة مع كل من المشتركين سندي لطي ورضوان الأسمر، الأمر الذي أشعل أجواء الحفل رقصاً وفرحاً، حتى منتصف الليل.

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كانت هذه تفاصيل خبر سميرة سعيد ونجوم "ذا فويس" يشعلون الأجواء في دبي.. بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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