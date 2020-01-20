هؤلاء يستفزون جيري غزال وهكذا رد

ميرنا وليد - بيروت - عبّر الممثل اللبناني ​جيري غزال​ عن انزعاجه من الأشخاص اللذين يزايدون على شخص آخر بمحبته لبلده.

وكتب جيري على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "شو بيستفزوني الناس الما بيعرفو الا يزايدو عليك ب حبك لبلدك. لاء يا حبيباتي، نحنا مش عتلانين هم الشجر ولا البلاط ولا عم نركب ع ضهر الثورة ت نعمل مسرحيات. نحنا شباب صرلنا كل اللي منتذكرو من حياتنا عم نفلح ت نبيّض صورة هالبلد. في شعرة بين الزعرنة والثورة والمشكلة منكن اذا ما شفتوها".

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