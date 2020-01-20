شيرين عبد الوهاب تغني جلوساً في جدة.. والسبب؟-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - عادت الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ للغناء في السعودية وبالتحديد في مدينة جدة في حفلها الأول لهذا العام والذي أحيته في الـ17 من الشهر الحالي.

لكنها بدت في حالة إجهاد شديد فاعتذرت من جمهورها وطلبت من المنظمين كرسياً لتجلس عليه وتكمل غناءها، وتوجهت لجمهورها قائلة : "آسفة دي أول مرة أعملھا في حیاتي"، ولكن الجمهور ظل يدعمها لنهاية الحفل وتفاعل مع أغنياتها بشكل كبير.

وتأخرت شيرين على موعد صعودها على المسرح لأكثر من ربع ساعة على غير عادتها ما يؤكد شعورها بإرهاق وتعب شديد، كما أنها بعد مرور 30 دقيقة فقط طلبت أخذ استراحة وذهبت إلى غرفتها وعادت لتكمل الحفل ولكن ظهر عليها التعب ما دفعها للجلوس مرة أخرى على أحد سماعات الفرقة.

وربما يكون السبب في تعبها هون أنها كانت خضعت لعملية جراحية صعبة في منطقة البطن خلال الفترة الماضية، لذا ابتعدت عن الساحة الغنائية لمدة شهرين.

من ناحية أخرى تواصل شيرين التحضير لألبومها الجديد المقرر طرحه 2020 كما تستعد لتصوير فيلمها الذي قررت العودة من خلاله للسينما بعد غياب 16 عاما، وهو من تأليف أمير طعيمة، و يدور في إطار استعراضي كوميدي.

