ما حقيقة التسجيل الصوتي لندى أبو فرحات؟

ميرنا وليد - بيروت - طلبت الممثلة اللبنانية ​ندى أبو فرحات​ من المتابعين انه اذا كان يرسل لهم رسالة صوتية يشتم فيها رئيس الجمهورية ميشال عون ومنسوبة لها، الرجاء ارسال هذه الرسالة لها.

وكتبت ندى على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "عن جديد إذا عم توصلكن رسالة صوتية غير تبع " La vie "âne"rose " عن وحدة عم بتقول إنها أنا، وعم تشتم فيا رئيس الجمهورية، بعتولي ياها لأعرف كيف اتصرف لان رسائل الحقد اللي عم توصلني عم تنهال عليي متل الحجار اللي عم تنرمى من الطوابق العالية عالثوار".

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