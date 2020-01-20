حنان عادل لـ"الخليج 365 الفني": "أرفض أدوارالإغراء"

وفتحت حنان عادل قلبها ل"الخليج 365 الفني" وتحدثت عن تجربتها في مسرحية "المتفائل"، وعن كواليس المسرحية، إلي نص الحوار.

في البداية نهئنك على نجاح مسرحية المتفائل..من الذي رشحك للمسرحية؟



رشحني المخرج المخرج إسلام امام، وهذه لم تكن التجربة الاولي ليا معه فقد سبق وتعاونا في عملين.

ماذا عن كواليس العمل؟



الكواليس كانت ممتعه خصوصًا اننا أصدقاء لذلك كانت جميلة داخل العرض وخارجه.

هل تابعتي ردور فعل الجمهور؟



نعم، وسعيدة جدًا بردود فعلهم فلم اتخيل تقبلهم ليا خصوصًا بعد أن الفنانة سهر الصايغ حققت نجاح كبير.

هل تفضلي العمل في المسرح عن التلفزيون؟



انا بحب المسرح جدًا وليه مكانه خاصة عندي وبحس بمتعه مختلفه على المسرح لان بدايتي كانت من خلاله، ولكن التلفزيون له سحره والجمهور بيعرف الفنان من خلاله.

ما رأيك في المسرح حاليًا؟



المسرح حاليًا في تقدم ملحوظ على عكس الفترة الماضية، كما أن الناس بدات الاهتمام بالذهاب للمسرح.

ما العمل الذي أحدث طفرة في مشوارك الفني؟



مسلسل القاصرات وساحرة الجنوب.

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ما الشخصية التي تتمني تقديمها؟



لا يوجد شخصية معينه اتمني تقديمها، ولكن تجذبني الشخصية الصعبة.

ما شروطك لقبول السيناريو؟



أن يكون دور مؤثر حتي لو كان مشهد واحد ولا يحتوي على مشاهد إغراء.

من فنانين الزمن الجميل تمنيتي العمل معه؟



أحمد زكي وسعاد حسني.

هل مستعدة لتقديم بطولة مطلقة؟



لا ليس لدي الخبرة الكافية لتحمل مسؤولية البطولة.

هل السوشيال ميديا لها دور في نجاح الفنان وما سبب ابتعادك عنها؟



نعم، لها دور كبير ومؤثر، لاني لا احبها كما انني كسولة في مشاركة صوري وأعمالي مع الجمهور.

في نهاية حديثنا ما طموحك في مجال التمثيل؟



افضل محافظة على الصورة التي ظهرت بها.

