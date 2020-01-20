وزير الدفاع السوري يكشف تورط ” قاسم سليماني ” في ذبح السوريين ومجزرة باب عمر

كتب امير فتحي في الاثنين 20 يناير 2020 06:53 مساءً - نشر ” مايكل دوران ” أحد خبراء معهد هدسون في وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين ومجلس الأمن القومي مقطع فيديو لوزير دفاع النظام السوري ” علي أيوب ” يكشف من خلاله عن تورط قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ” قاسم سليماني ” في قتل السوريين منذ اندلاع الثورة عام 2011 .

كما اعترف بمشاركة قاسم سليماني في مجزرة باب عمر بحمص حيث تم تسوية الحي بالأرض وارتكبت فيه فظائع ضد السكان .

وكتب مايكل دوران في تعليقه على مقطع الفيديو الذي نشره عبر حسابه على موقع التغريدات ” تويتر ” : ” سليماني في سوريا .. وزير الدفاع السوري علي أيوب يكشف الآن مدى عمق تورط سليماني في ذبح السوريين .. حتى الآن كان من المعروف أن تورط إيران في الحرب الأهلية السورية بدأ منذ صيف عام 2012 أي بعد عام ونصف من بدايتها ” .

وتابع في تغريدة أخرى : ” لقد قابل قاسم سليماني عام 2011 وخططوا معا للحملة على باب عمرو في حمص .. كان الهجوم وحشيا حيث قام الجيش السوري بتسويته بالأرض من خلال القصف العشوائي والذبح الوحشي للمدنيين ” .

وأضاف : ” تم قتل صحفيين أمريكيين وفرنسيين وثقوا المذبحة .. تذكر ذلك عندما يقوم المدافعون عن سليماني في الولايات المتحدة وخارجها بترويج مكافحته للإرهاب وحربه ضد داعش .. وتذكر أيضا أن إدارة أوباما أرسلت له رسائل ما زلنا لا نعرف شيئا عنها ” .