أمل عرفة تتكتّم عن مشروع فني ضخم وتسافر إلى الفجيرة

متابعة بتجــــــــــرد: انتهت الممثلة السورية ​أمل عرفة​، من تصوير كامل مشاهدها في بطولة مسلسل “حارس القدس”، من تأليف حسن يوسف وإخراج ​باسل الخطيب​، بشخصية “الدكتورة ريما”.

ويعد هذا العمل الوحيد لها هذا الموسم حتى الآن، وربما تكتفي فيه إلى حين إيجاد النص المناسب الذي يحمل قيمة فنية عالية، بعد أن رفضت العديد من العروض الدرامية بسبب رداءة النصوص، خاصة أن الناس اعتادت على ظهورها اللائق عبر الشاشة الصغيرة.

من ناحية ثانية، فإن عرفة تستعد للسفر إلى أوروبا للنقاهة، على أن تعود بعد أيام قليلة إلى دمشق، ومنها إلى الإمارات العربية المتحدة لتحلّ ضيفة شرف على مهرجان الفجيرة الدولي للفنون.

وفي الفترة الراهنة، تستمر عرفة بكتابة مسلسلها الذي لم تكشف عن تفاصيله حتى الآن، وفي الوقت نفسه تحضّر لفيلم عربي ضخم إلى جانب ممثل عربي معروف، على أن تعلن التفاصيل كافة في الوقت المناسب.