وائل جسار يغني للعشاق في الأردن

متابعة بتجـــــــــرد: يحيي النجم اللبناني وائل جسار حفلة عيد العشاق ليلة 13 شباط/فبراير المقبل في أحد الفنادق في العاصمة الأردنية عمّان.

ومن المقرر أن يقدّم وائل جسار خلال الحفل باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة وتحديداً الرومانسية منها في هذه المناسبة المميّزة.

وأعلن جسار عن هذا الخبر السارّ لجمهوره عبر منشور على “إنستغرام” أرفقه ببوستر السهرة.

على صعيد آخر، انتهى ​وائل جسار​ من تسجيل أغنية مسلسل “ختم النمر” بطولة الممثل المصري أحمد صلاح حسني، والمقرر إنطلاق عرضه خلال الأيام المقبلة.

المسلسل من تأليف محمد عبد المعطيو إخراج أحمد سمير فرج. أما أغنية “غربة حب” التي يغنيها وائل جسار، فهي من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع أحمد إبراهيم.