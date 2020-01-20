جان بول غوتييه يودع محبيه وهذه التفاصيل المفاجئة

متابعة بتجـــــــــــرد: فاجأ مصمم الأزياء الفرنسي الشهير جان بول غوتييه متابعيه بإعلان قرار اعتزاله عالم الموضة. ومن المتوقع أن يكون عرض الأزياء الراقية الذي سيقيمه في 22 يناير الجاري (2020) في مسرح شاتليه هو الأخير له.

وجاء الإعلان في تغريدة نشرها على حسابه على “تويتر” حيث كتب إن ذلك سيكون “العرض الأخير”. وأشار إلى أن الحدث سينتهي بحفل كبير. وتوجه المصمم الذي أبدع في هذا المجال منذ ما يقرب من 50 عاماً إلى متابعيه بالتعليق: “عليك أن تأتي ولن تفوت هذا”.

وذكر موقع Le Figaroالفرنسي أن عدداً كبيراً من المشاهير سيحضرون الحفل. وفي المقابل كشفت أرييل دومبالوهي صديقة مقربة من المصمم لموقع RTL أن مسيرته لن تنتهي هنا وأنه في صدد الاستعداد لتقديم مفهوم جديد في عالم الموضة.

وقالت: “بدلاً من إقامة العروض سيقدم ما يشبه الكوميديا الموسيقية. إنه رجل معاصر يحب دائماً مواكبة آخر مستجدات الموضة والحداثة”.

ويشار إلى أن غوتييه يبلغ الـ67 عاماً وهو يسير بهذا على خطى المصمم الشهير تييري موغلير الذي غادر المنصات من أجل تقديم أعمال مسرحية في ألمانيا.