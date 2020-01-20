متابعة بتجـــــــــــرد: بعد جدل كبير، رد الفنان الخليجي عبادي الجوهر على تصريحات الإعلامية الكويتية ليلى أحمد وانتقادها لغنائه بطريقته الخاصة.
وقال في تصريحات له: “أظن هذا رأي خاص فيك وبإمكانك ألا تسمعيني .. وتأكدي إني أغني لناس أذانهم أحسن شوي”.
وكانت الإعلامية الكويتية أثارت جدلاً كبيراً بعد هجومها على الفنان عبادي الجوهر وانتقاد طريقة غنائه.
وأشارت في تصريحات خلال برنامجها “على السيف” إلى أن الجوهر “صوتك أقل كفاءة من اختيارك لكلمات أغانيك وأقل كفاءة من ألحانك ليش تصر دائما تغني”.
وتابعت: “صوته رتم واحد ونبرته حزينة ما في عرب في صوته.. ما عنده طبقات ما بين القرار والجواب”.
كانت هذه تفاصيل خبر رد حاسم من عبادي الجوهر على إعلامية خليجية إنتقدت صوته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.