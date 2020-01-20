سميرة سعيد تصل بيروت بعدما أشعلت الأجواء في دبي

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Jan 20, 2020
إختتم نجوم مرحلة النهائيات من برنامج “ذا فويس” الفائز مهدي عياشي والمشتركين ايمان عبدالغني، فهد مفتخر، رضوان الأسمر، إبراهيم مشولى، سندي لطي، ميشيل شلهوب، يمان الحاج، ورباب ناجد – جولتهم الغنائية ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق في دورته الـ 25 في السيتي ووك دبي بحفلٍ من أجمل الحفلات برفقة الديفا سميرة سعيد التي أحيت حفلا غنائياً استثنائيًا ليل الأحد الفائت.
وفي التفاصيل، عند الساعة التاسعة مساءً افتتح الحفل المشتركين النهائيين وأدوا سلسلة أغاني أشعلت حماس الجمهور الذي توافد للقائهم من مختلف الدول العربية.
بعدها، اعتلت المسرح النجمة سميرة سعيد التي تشارك للمرة الأولى كمدربة في “ذا فويس” وأدت سلسلة من أجمل أغانيها. بالإضافة الى تقديمها مدلي مميزة مع كل من المواهب سندي لطي ورضوان الأسمر، الأمر الذي أشعل أجواء الحفل رقصا وفرحا حتى منتصف الليل.
وقبل ساعات من الآن، نشرت الديفا صورة بعد وصولها الى بيروت لأجل استكمال تصوير “ذا فويس سينيور” في استديوهات ام بي سي في لبنان.
يذكر أن سلسلة الحفلات التي أحياها نجوم ومدربو “ذا فويس” في سيتي ووك دبي هي من تنظيم شركة بلاتينوم ريكوردز التي بدورها تعمل على إنتاج وإطلاق أولى أغنيات الفائز باللقب مهدي عياشي.
مهدي بدوره، يستعد لإحياء سلسلة حفلات غنائية في عدة دول عربية وسيتم الإعلان عن تفاصيلها قريباً.
أما عن حفلات جولة ّ”ذا فويس” المقبلة التي ستجول في عدة دول في العالم، فسيتم الإعلان عنها لاحقاً وتباعاً عبر صفحة بلاتينوم ريكوردز على موقع انستغرام.
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