التنمر يبكي نجم السوشيال ميديا السعودي المسن منصور الغامدي.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - التنمر أصبح جريمة تقتل أنفس بعض الناس، وقد تؤدي بهم إلى التهلكة، لذا فقد أثارت واقعة تنمر رواد التواصل الاجتماعي بأحد مشاهير السعودية على تطبيق "tik tok" مشاعر الغضب؛ ما اضطره إلى الظهور باكيا، ليكشف لهم كيف دفعه المرض إلى اللجوء إليهم عبر التطبيق الشهير من أجل التخفيف عنه، وأيضا أسباب غنائه ورقصه اللذين كانا سببا في شهرته وانتقاده أيضا.

منصور الغامدي، هو ناشط شهير عبر برنامج الـ"tik tok"، ظهر باكيا في عدة فيديوهات انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي، يشتكي تنمر الجمهور عليه، بسبب تقدمه في العمر وقيامه بالرقص والغناء، موضحا أنه تعرض إلى جلطة في القلب أصابته قبل أعوام، وبعدها أصيب بمرض آخر فقد على إثره أحباله الصوتية، وتعرض لغيبوبة في وقت سابق؛ ما جعله يفقد عمله، ويصبح مشردا، لذا لجأ إلى الغناء والرقص على موقع الـ"tik tok".

الغامدي أرسل برسالة مؤثرة، قلبت الموازين من التنمر إلى تعاطف كبير معه ومع حالته، قائلا: "إيش أسوي بحياتي؟ أقعد جالس في البيت وأضع يدي على راسي وأقعد أندب؟ الدكتور قالي أضحك وروح وتعال".

وتابع الغامدي رسالته التي اختص بها المتنمرين: "لا تحكموا على الناس بالمظاهر.. واللي يسوي تعليقات يكتب زي الناس يا إما لا يعلق.. ولا تتهكموا أو تسبوا أحدا".

الفيديو الذي نشره الغامدي، زاد من عدد النادمين على التنمر ضده، والمتعاطفين مع حالته، ومع تحمله للأمراض التي أصابته، مقدمين اعتذارات كثيرة له.

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ونشرت صفحات مهتمة بالمشاهير الفيديو معلقة: "تعليقات المتنمرين أشد وطأة من ضرب الرصاص.. أحد مشاهير الـ tiktok يفاجئ الساخرين منه بمرضه الذي ينشغل عنه ويعالجه بمقاطع الفرح والبهجة".

وقال أحد المتابعين: "يستكثرون الفرحة على غيرهم.. ليه ينجبر الشخص يبرر أفعاله وهي ما تخدش ولا فيها تعدي على غيره ولا دينه؟ .. وش هالمرحلة اللي وصلنا لها!"، وقال آخر: "مرضى القلب أكثر ناس تحتاج تفرح و تنبسط الله يأخذ المتنمرين".

جدير بالذكر أن مشهور السوشال ميديا منصور الغامدي، له العديد من مقاطع الفيديو التي يفضلها بعض جمهوره، وهو يرقص فيها ويغني بشكل فكاهي مضحك على الأغاني الشعبية.

وتعرض الغامدي، لحملة كبيرة من التنمر على كيفية رقصه وغنائه مع عمره المتقدم، خلال الأيام الماضية، وخرجت فيديوهات له أثناء رقصه حملت عنوان "الشايب المراهق"، تسخر منه ومن فيديوهاته المبهجة.