لبنى عبد العزيز تجهش في البكاء : ” محدش بيسأل عليا “

كتب امير فتحي في الاثنين 20 يناير 2020 05:57 مساءً - انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي صورا للفنانة المصرية ” لبنى عبد العزيز ” خلال حضورها لعزاء الفنانة الراحلة ” ماجدة الصباحي ” الذي أقيم يوم أمس الأحد وهي تبكي بحرقة وسط محاولات من الفنانتين دلال عبد العزيز ورجاء الحداوي لتهدئتها .

وفي حديث جانبي بينها وبين كلا من الفنانتين قالت وسط بكائها شاكية من عدم سؤال أحد عنها وإنها تخشى أن تموت دون أن يعلم بموتها أحد .

لترد عليها الفنانة دلال عبد العزيز قائلة : ” معلش يا حبيبتي أنا عارفة إننا مقصرين في حقك “.

وفي تصريحات صحفية للفنانة لبنى عبد العزيز بعد انتشار تلك الصور أشارت إلى إنها كانت متأثرة بشدة لوفاة صديقتها الفنانة ماجدة والتي كانت دائمة السؤال عليها فقالت : ” ماجدة حبيبتى كانت بتسأل عليا كل يوم وتطمئن عليا وآخرمرة شوفتها كنا عند نادية لطفى ” .

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وتابعت : ” الحمد الله أنا محبوبة من كل الناس .. بس مش مختلطة بالوسط الفنى دلوقتى وحبيبتى نادية لطفى وميرفت أمين وسميرغانم بيسألوا ويطمنوا عليا كل فترة ” .