شاهد.. درة التونسية في وصلة رقص رغم الجو البارد!

كتب امير فتحي في الاثنين 20 يناير 2020 05:57 مساءً - شاركت الفنانة التونسية درة متابعيها مقطع فيديو جديد لها ظهرت فيه وهى ترقص على إحدى الأغانى الأجنبية فى إطلالة شتوية وترتدى جاكت فرو. فقد نشرت درة الفيديو على حسابها على انستغرام وعبرت عن سعادتها بالجو الشتوى قائلة “استمتع بيوم جميل”. وظهرت درة فى وقت سابق بأحد عروض الأزياء للمصمم الشهير مهند جوجاك، والذى أطلق مجموعة جديدة له، وشهد عرض الأزياء تواجد العديد من النجمات، بجانب درة التى كانت بطلة العرض وشاركت بارتداء فستان شيفون أسود مطرز بالأبيض والأزرق.

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