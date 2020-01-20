شاهد.. بنات ريهام سعيد في وصلة رقص مجنونة!

كتب امير فتحي في الاثنين 20 يناير 2020 05:57 مساءً - نشرت الاعلامية المصرية ريهام سعيد مقطع فيديو طريف لبناتها وذلك عبر حسابها على انستغرام. وظهرت بنات ريهام سعيد في الفيديو أثناء رقصهن بشكل طريف على أنغام أحد أغاني المهرجانات وعلقت عليه قائلة: “ولادي اتجننوا”. على جانب اخر، أصدرت محكمه جنح مستأنف الجيزة قرارها الأسبوع الماضي، ببراءة ريهام سعيد في الدعوى المقامة ضدها من قبل سيدتين من أصحاب الوزن الزائد بسبب تصريحاتها عن السمنة.

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