أمل عرفة في أول تعليق على خطوبة عبد المنعم عمايري ودانا حلبي

كتب امير فتحي في الاثنين 20 يناير 2020 05:57 مساءً - بعد فترة على بداية الحديث عن خطوبة الفنانة اللبنانية ​دانا حلبي​ والممثل السوري ​عبد المنعم عمايري​، وبعد أيام على تأكيد الموضوع من قبل الطرفين، سادت أوساط المتابعين الكثير من الأسئلة عن ردّ فعل الفنانة السورية ​أمل عرفة​ كونها طليقة عمايري.

وبعد الكثير من الأخذ والردّ في الموضوع، جاء التعليق الأول لعرفة من خلال تعليق كتبه أحد المتابعين لها قائلاً:”أنا قررت خبرك خبر سيء طليقك صار زوج دانا”، لتردّ عليه بالقول:”الله يكتبلن كلّ الخير”.يشار إلى أن زواج عرفة وعمايري إستمر 14 عاماً، ولديهما إبنتان هما سلمى ومريم.