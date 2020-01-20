مي العيدان تهاجم ريان جيلر : ” في أحد بالدنيا يتعرض لجلطة ويقعد يصور ويتشهد “

كتب امير فتحي في الاثنين 20 يناير 2020 05:57 مساءً - نشرت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع الفيديو الخاص بنجم المواقع ” ريان جيلر ” والذي ظهر فيه وهو يبكي بسبب المرض ويقول الشهادة .

وعلقت مي العيدان على مقطع الفيديو مهاجمة إياه وساخرة مما يقوم به فقالت : ” ريان جيلر في أحد بالدنيا يتعرض لجلطة ويقعد يصور ويبكي و يتشهد .. بابا اللي تجيله جلطة ما بتحرك من مكانه مو يصور وقاعد يبكي من غير ولا دمعة ” .

وتابعت : ” خلصنا من سالفة ابي أحد يتبناني ما ابي أهلي ومره ما أدري شنو بيسوي بنفسه .. مشكلته إنه ميت أن يجذب اهتمام الناس ما يدري إن الناس تطالعه على إنه مراهق ما يمتلك اَي نضوج .. صراحة ما اقول الله يعين اهله علينا لان اهم اللي قاعدين يدفعون فاتورة حب الظهور اللي عنده الشرهة من ينشر له و يصدقه ” .