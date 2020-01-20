الأمير هاري : ” أصبت بحزن شديد لأن الأمور وصلت إلى هذه النتيجة .. لم يكن هناك خيار آخر “

كتب امير فتحي في الاثنين 20 يناير 2020 05:57 مساءً - ألقى الأمير هاري كلمة مساء أمس الأحد في مؤسسة ” سنتيبيل ” الخيرية وهي مؤسسة خيرية أنشأها هاري في عام 2006 لمساعدة أيتام الإيدز في أول تصريحات علنية له عقب إعلانه تنازله وزوجته ميغان ماركل عن ألقابهما وواجباتهما الملكية .

وأعرب هاري خلال كلمته عن حزنه الشديد لاضطراره القيام بذلك .. وأكد على أن هذا القرار جاء بعد شهور من المشاورات فقال : ” المملكة المتحدة هي وطني ومكان أحبه هذا لن يتغير ابدا ولكن لم يكن هناك خيار آخر ” .

وتابع : ” أملنا كان مواصلة خدمة الملكة والكومنولث وجمعياتي العسكرية بدون أموال عامة .. للأسف لم يكن هذا في الإمكان ” .

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وأضاف هاري : ” أصبت بحزن لشديد لأن الأمور وصلت إلى هذه النتيجة .. لقد قبلت هذا مع العلم أنه لا يغير من أنا أو مدى التزامي لكنني آمل أن أعود بعائلتي من كل ما عرفته في حياتي لأخذ خطوة للأمام نحو ما آمل أن تكون فيه الحياة أكثر هدوءا ” .

وتحدث هاري عن عائلته قائلا : ” لقد ولدت في هذه الحياة وإنه لشرف عظيم أن أخدم بلدي والملكة .. سأظل دائما على أقصى درجات الاحترام لجدتي القائد الأعلى للقوات المسلحة وأنا ممتن لها بشكل لا يصدق وبقية أفراد عائلتي على الدعم الذي أظهروه لميغان وأنا خلال الأشهر القليلة الماضية ” .