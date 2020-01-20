أول تعليق لزوج نانسي عجرم بعد حادث منزله واتهامه بالقتل العمد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في أول تعليق له، بعد حادث اقتحام منزله، على يد أحد الملثمين، كتب دكتور فادي الهاشم، رسالة عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، استعان فيها بكلمات للكاتبة ج. ك. رولينج، مؤلفة سلسلة روايات هاري بوتر الشهيرة.

ونشر فادي الهاشم عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، فقرة: “ادخل أيها الغريب، ولكن تحمل عاقبة طمعك، أولئك الذين يأخذون ما لا يكسبون، سيدفعون الثمن غاليا.. فإذا كنت تبحث عن كنز ليس لك تحت أراضينا، فلقد أُنذرت؛ احذر أن تجد ما هو أكثر من الكنز”.

من ناحية أخرى قرر قاضي التحقيقات الأول في جبل لبنان نقولا منصور، تحديد يوم الخميس المقبل 23 يناير موعدًا لجلسة تحقيق جديدة مع الطبيب فادي الهاشم، لاستكمال التحقيقات.

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ووجهت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، تهمة القتل العمد للطبيب فادي الهاشم، وذلك بموجب المادة 547، التي تتراوح عقوبتها بين 15 سنة و20 سنة، لكنها عطفتها على المادة 229 من قانون العقوبات اللبناني التي تعطي أسبابا تخفيفية حتى يعفى من العقاب إذا ثبت أنه قتل دفاعًا عن النفس.

كما نفى المحامي جابي جرمانوس وكيل زوج الفنانة نانسي عجرم، فادي الهاشم، ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود مفاوضات مع عائلة الشاب السوري الذي قتل داخل منزل الزوجين قبل أسبوعين.

ونقلت “الوكالة الوطنية للإعلام” عن جرمانوس، نفيه خبر دخول موكله بأي مفاوضات مع عائلة محمد موسى، لاسيما بعدما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن مطالبة مقربين من أهل موسى بمبلغ قدره نصف مليون دولار من عائلة الفنانة نانسي عجرم.