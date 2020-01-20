الفنانة هايدي سليم تستنجد بنقيب الممثلين بسبب ممثلة جزائرية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة المصرية هايدي سليم، نداء استغاثة للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ضد ما اعتبرته ظلم من المخرج حسني صالح بسبب مسلسل”بنت القبائل”.

الفنانة قالت في شكواها إن المخرج اتفق معها على دور بالمسلسل وتم عقد عدة جلسات عمل بينهما من أجل الدور إلا أنها فوجئت بإسناد دورها لفنانة جزائرية غير معروفة في بلدها نفسها.

وكتبت هايدي، عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”: “رسالة لكل أعضاء نقابة المهن التمثيلية.. أرجوكم إمنعوا الظلم اللي بيحصل للفنانات الموهوبين.. يا دكتور أشرف زكي ويا استاذ إيهاب فهمي.. أنا ممثلة ونقابية وخريجة إعلام وبشتغل من 15 سنة، وفيه فنانات زي كتير وموهوبين مظلوميين”.

وتابعت: “أولاً أحب أبارك للأستاذ حسنى صالح على المسلسل العظيم ده، ولكن يا ريس ليا عندك نقطة عتاب بس بسيطة.. فيه مليون ممثلة في مصر من خريجي المعهد وموهبين بجد واسماء مهمة، وفوق كل ده نقابيين، وخصوصًا إن دكتور أشرف زكى حريص جدًا إن أى ممثلة تشتغل في أى عمل تكون نقابية”.

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واستكملت: “حضرتك يا استاذ حسنى، جايب ممثلة من الجزائر، حضرتك إديتها دور بطولة وهى كانت مطربة في ملاهي ليلية هناك حتى أصدقائي بالجزائر ميعرفوش من دى أصلاً، ونصف البرومو والتتر متنجمة بيه وهى أصلا ولا مثلت بمصر ولا ليها عمل واحد.. مش في مصر بس ولا أى دولة تانية، وغير طبعًا دورها بالمسلسل”.

وقالت: “عمومًا إحنا كدة زي القرع بنمد لبره.. بنلم ناس ننجمها ملهمش لازمة، وبعدين نقول ليه بيحصلنا كدة.. بس مش عارفه يا دكتور أشرف يرضيك كده.. ينفع الظلم اللي بنتعرض ليه ده.. والله لو ممثلة موهوبة ماشي مش هنطق، لكن حد يقولي مين (مريم حليم) دى اللي واخدة دور مواهب بالمسلسل.. مش كفاية ظلم بقى ونتقي ربنا”.

وأضافت: “أنا واحدة من الناس يا دكتور أشرف.. أستاذ حسنى صالح كلمنى وأرسلي الورق ويوميًا ليل ونهار تعالي يا هايدى نقرأ.. والله يا دكتور شهر يودينى ويجيبنى، وقبل التصوير يقولي معلش الدور عايز ممثلة قصيرة.. يا دكتور أشرف إحنا بنعتبرك أخ لينا.. حضرتك يرضيك كده.. عمومًا أنا مش زعلانة وربنا يعوض، بس يا ريت بلاش نعمل كدة في بعض ونأذي بعض نفسيًا..يا أستاذ حسنى صالح، الدنيا مش مستهلة كل ده.. الواحد يسيب ذكرى كويسة ليه مش يسيب ظلم للآخرين وقهر”.

مسلسل”بنت القبائل”بطولة: عمرو عبد الجليل وحنان مطاوع، ومحمد رياض، ومحمود عبد المغني، منه فضالي، مدحت تيخا، أشرف عبد الغفور، ورشا الخطيب، وآخرين، وسيناريو وحوار شاذلي فرح وإخراج حسني صالح.