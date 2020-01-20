قائمة الفائزين بجوائز رابطة ممثلي الشاشة الأمريكية SAG

متابعة بتجـــــــــــرد: اقتنص الفيلم الكوري الجنوبي “باراسايت” جائزة رابطة ممثلي الشاشة الأمريكية SAG لأفضل طاقم عمل سينمائي.

وتمكن “باراسايت” من التغلب على أفلام مثل “وانس ابون تايم إن هوليوود” و”ذا لإيرش مان” و”بومشيل”.

وحاز الممثل خواكين فينيكس جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم”الجوكر”. في حين حازت الممثلة رينيه زيلويجر جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «جودي».

وعزز الممثل الأمريكي براد بيت من موقعه كأحد مرشحي الأوسكار لهذا العام، بعدما فاز بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم “وانس ابون تايم إن هوليوود”.

فيما فازت الممثلة لورا ديرن بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم “مارينج ستوري”.

Advertisements

وفيما يتعلق بالإنتاج التلفزيوني، فاز الممثل سام روكويل بجائزة أفضل ممثل رئيس في فيلم تلفزيوني أو مسلسل قصير عن دوره في مسلسل “فوسي/فيردن”. كما حازت الممثلة ميشيل ويليامز جائزة أفضل ممثلة رئيسة في الفئة ذاتها عن دورها في المسلسل ذاته.

وفازت الممثلة جينفير أنيستون بجائزة أفضل ممثلة في مسلسل درامي عن دورها في مسلسل “مورنيج شو”. بينما اقتنص بطل مسلسل “جيم أوف ثرونز” بيتر دينكلاند جائزة أفضل ممثل في مسلسل درامي.

وحصل مسلسل “ذا كراون” على جائزة أفضل طاقم عمل لمسلسل درامي، كما فاز مسلسل مسلسل “ذا مارفيلوس مستر ماسل” على جائزة أفضل طاقم عمل لمسلسل كوميدي.

وأقيم حفل توزيع الجوائز في لوس أنجلوس، وجرى تكريم الممثل روبرت دي نيرو ومنحه جائزة تقديرية عن مجمل أعماله.