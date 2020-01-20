متابعة بتجــــــــــرد: انتهى الفنانان المصريان أحمد عز وأحمد فهمي من تصوير آخر مشاهد فيلم “العارف” في ماليزيا، وذلك بعد قضائهما 10 أيام هناك، بمشاركة الفنان المصري محمد ممدوح، الذي يظهر كضيف شرف بحسب أحداث الفيلم.
ووفقاً لبيان صادر من جهة الإنتاج، فإن أسرة الفيلم تعود إلى القاهرة، اليوم، ليبدأ المخرج أحمد علاء أعمال المونتاج والمكساج تمهيداً لطرحه في دور العرض السينمائي ضمن موسم عيد الفطر المقبل.
ويشارك في بطولة الفيلم محمود حميدة، مصطفي خاطر، كارمن بصيبص، وأحمد خالد صالح، ومن تأليف محمد سيد بشير.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد عز ينتهي من تصوير “العارف” في ماليزيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.