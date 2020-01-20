أحمد عز ينتهي من تصوير “العارف” في ماليزيا

متابعة بتجــــــــــرد: انتهى الفنانان المصريان أحمد عز وأحمد فهمي من تصوير آخر مشاهد فيلم “العارف” في ماليزيا، وذلك بعد قضائهما 10 أيام هناك، بمشاركة الفنان المصري محمد ممدوح، الذي يظهر كضيف شرف بحسب أحداث الفيلم.

ووفقاً لبيان صادر من جهة الإنتاج، فإن أسرة الفيلم تعود إلى القاهرة، اليوم، ليبدأ المخرج أحمد علاء أعمال المونتاج والمكساج تمهيداً لطرحه في دور العرض السينمائي ضمن موسم عيد الفطر المقبل.

ويشارك في بطولة الفيلم محمود حميدة، مصطفي خاطر، كارمن بصيبص، وأحمد خالد صالح، ومن تأليف محمد سيد بشير.