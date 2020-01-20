فتاة تتعرّض للخطف والإغتصاب.. وتطبيق “سناب شات” ينقذها!

متابعة بتجــــــــــرد: أفادت الشرطة الأميركية أنّ فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً اختطفت في شمال كاليفورنيا واستطاعت استخدام تطبيق “سناب شات” لتنقذ نفسها.

وفي التفاصيل، اعتدى الشاب “ألبرت توماس فاسكيز” جنسياً على الفتاة في السيارة لينقلها إلى غرفة فندقٍ قريبٍ.

وأثناء وجودها في الفندق، وبعدما استفاقت من أثار المخدّرات الّتي أجبرها على تعاطيها، استخدمت الفتاة تطبيق “سناب شات” على هاتفها لإبلاغ صديقاتها بأنها قد اختُطفت، وأنها لا تعرف مكان وجودها. فاتصل أصدقاؤها بالشرطة وتمكّنوا من تحديد موقعها وتحريرها.

وهكذا تمكن تطبيق “سناب شات”، الذي يتيح للمستخدمين التواصل مع الآخرين من خلال الصور ومقاطع الفيديو الفورية، من إنقاذ حياة طفلة أميركية.