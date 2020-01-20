حبيب مايلي سايروس الجديد ينشر صورتها عارية داخل حوض الإستحمام

متابعة بتجــــــــــرد: شارك الموسيقي الأسترالي كودي سيمبسون عبر خاصية الـStories على انستغرام، صورة خاصة جداً لحبيبته الجديدة مايلي سايروس. وقد ظهرت النجمة الأميركية مايلي سايرس وهي عارية، مستلقية داخل حوض الإستحمام فيما كانت تنظر إلى حبيبها مبتسمة. يذكر أن سايروس (27 عامًا) وسيمبسون (23 عامًا)، على علاقة منذ أكتوبر العام الماضي بعد انفصال المغنية عن كيتلين كارتر.

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