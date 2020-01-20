الشبه بين معتصم النهار وهذا الممثل التركي يشعل الإنترنت

متابعة بتجــــــــــرد: تداول رواد الإنترنت صوراً تظهر الشبه الكبير بين النجم السوري معتصم النهار والممثل التركي أُونور تونا. ودرجة الشبه في تفاصيل ملامحهما صادمة، تحديداً شكل الأنف والوجه، حتّى لناحية العيون الملونة. ومن المعروف أن الممثل التركي أونور تونا اشتهر في الوطن العربي خلال السنوات الماضية بعد ظهوره بدور البطل في مسلسل “الطبيب المعجزة”. على صعيد آخر، ينشغل النجم معتصم النهار خلال الفترة الراهنة بتصوير مشاهد مسلسل “ما فيّي” المقرر أن يبدأ عرض الجزء الثاني منه خلال الأيام المقبلة عبر شاشة “ام تي في”، كما يصوّر مسلسلين آخرين “من الآخر” و”أسود فاتح” سيخوض بهما سباق دراما رمضان المقبل.

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