والد هايدي المستبعدة من "ذا فويس كيدز": ابنتي تعرضت لمؤامرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال محمد أحمد زكي والد الطفلة "هايدى" التي تم استبعادها من برنامج "ذا فويس كيدز - The Voice Kids": إن ابنته تعرضت لظلم كبير داخل البرنامج وأكبر دليل على ذلك ندم أعضاء لجنة التحكيم التي تضم نانسي عجرم وعاصي الحلاني ومحمد حماقي.



وأضاف والد هايدي في تصريح لـ"العين الإخبارية: "أنا رجل فقير وأقيم في قرية بمحافظة البحيرة وأعمل سائقا، وأنفق كل دخلي على أولادي، وعندما لمست حب هايدي للغناء لم أبخل عليها وحرصت على تدريبها في دار الأوبرا بدمنهور، ولأنها موهوبة أشاد الجميع بمستواها حتى وصلت للعمل مع المايسترو الكبير سليم سحاب".

وتابع والد هايدي: كنت متفائلا بوصول ابنتي للمشاركة في البرنامج، ولا أبالغ إذا قلت إننى كنت أثق بقدرتها على الفوز وحصولها على جائزة الصوت الذهبي، لكن بكل أسف لم أجد عدالة في البرنامج، وتم استبعاد ابنتى بدون وجه حق، خصوصاً أنها أدت أغنية (هذه ليلتي) بشكل رائع ومدهش بشهادة الجماهير والمتخصصين".

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وواصل والد الطفلة هايدي حديثه: "الأمر الغريب الذي يدعو للدهشة، هو حذف الفيديو من موقع اليوتيوب، وأتساءل كثيرا لماذا حدث كل ذلك مع ابنتي فقط، ولا أجد إجابة ترضي خاطري".

وأثار استبعاد هايدي محمد، 12 عاما، من ثالث حلقات برنامج "The Voice Kids" ضمن مرحلة "الصوت وبس" جدلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. واستنكر رواد تلك المواقع، وبينهم فنانون وكتّاب وإعلاميون عدم التفات أي من لجنة التحكيم للطفلة التي اعتبروها "صوتا قويا" يتخطى كثيراً من المواهب التي ظهرت في الحلقات السابقة.