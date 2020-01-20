بالصور- جنيفر لوبيز ساحرة بتوقيع لبناني

Jan 20, 2020 خطفت النجمة العالمية جنيفر لوبيز الأنظار خلال حضورها حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة في الولايات المتحدة يوم الأحد. “لوبيز” سارت على السجادة الحمراء برفقة خطيبها “اليكس رودريغز”، حيث رصدتهما الكاميرات وهما يتهامسان ويضحكان ويلتقطان الصور. اختارت جنيفر لهذه المناسبة فستاناً أسود اللون من توقيع المصمم اللبناني العالمي جورج حبيقة. كما تزينت بمجوهرات من الماس وصلت قيمتها الى تسعة ملايين دولار. وتعتبر هذه الاطلالة هي الثانية لـ “لوبيز” مع جورج حبيقة في غضون اسبوع وذلك بعدما أطلت في حفل Critics’ Choice Awards متألقة بفستان من توقيع “حبيقة” أيضاً، حيث اثنى النقاد وعشاق الموضة على اطلالتها الانيقة والجذابة والجميلة.







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