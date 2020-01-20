معتصم النهار في Mr X بعد رمضان

Jan 20, 2020
اتفقت شركة ايغل فيلمز، لصاحبها المنتج جمال سنان، مع النجم السوري معتصم النهار على بطولة مسلسل مؤلف من ٨ حلقات بعنوان Mr. x، سيتم تصويره بعد شهر رمضان المبارك ليعرض في الموسم الجديد بعد الشهر الكريم.
العمل من تأليف رامي كوسا، سينفّذ بميزانية ضخمة وتقنيات أكشن متطورة بالاستعانة بفريق عالميّ متخصص، ويقوم على التشويق والغموض والإثارة في أحداثه المتسارعة والمجنونة التي تقود طبيباً نفسياً إلى الاستماتة وفعل المستحيل لتحقيق العدالة الاجتماعية.
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