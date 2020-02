مايلي سايريس تتحول لـ "دوللي بارتون" في عيد ميلاد الأخيرة الـ 74!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تجمع علاقة وطيدة بين المغنية الأمريكية المُخضرمة دوللي بارتون، والنجمة العالمية مايلي سايريس، فهما ليستا صديقتين مقربتين فقط، فدوللي هي والدة مايلي بالمعمودية.

وفي مناسبة عيد ميلادها الـ74، هنأت سايريس عرابتها بارتون على طريقتها الخاصة من خلالِ منشور شاركته عبر حسابها في إنستغرام، والذي يتمتع بقاعدة جماهيرية تصل إلى 103 ملايين متابع.

تحولت مايلي البالغة من العمر 27 عاما إلى نسخة طبق الأصل من دوللي، فوضعت على رأسها باروكة شعر ضخمة لونها أشقر فاتح، جاءت مطابقة لتسريحة دوللي الأيقونية التي تعتمدها لنفسها منذ عشرات السنين.

ولأن بارتون مشهورة بمنحنيات جسدها البارزة، لم تنسَ سايريس من محاكاة تفاصيل جسد دوللي، فأصبحت نسخة طبق الأصل عنها.

وفي منشورها، ظهرت طليقة ليام هيمسوورث وهي في غرفة المكياج تضع اللمسات الأخيرة على إطلالتها قبل الصعود إلى خشبة المسرح، وعلقت عليه قائلة: "عيد ميلاد سعيد يا خالة دوللي".

لم تكن محاكاة مايلي لأيقونة الموسيقى الريفية جديدة، فبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كانت من مشاركتها في برنامج The Tonight Show Starring Jimmy Fallon عام 2017، وحينها مايلي اقتبست شخصية دوللي، في حين اقتبس مُقدّم البرنامج "جيمي فالون" شخصية المغني الأسطوري "كيني رودجرز"، وقدما حينها أغنية Islands In The Stream على طريقة دويتو، والتي أطلقت عام 1983.

ومن الجدير ذكره أن دوللي بارتون كانت جزءا مهما في حياة مايلي سايريس منذ ولادتها، وذلك عندما أصبحت صديقة والدها "بيلي راي سايريس".

وفي أثناء مقابلة حصرية لدوللي مع البرنامج الإذاعي SiriusXM's Just Jenny، قالت: "عملت مع بيلي راي طوال تلك السنوات، عندما أطلق أغنية Achy Breaky Heart".

واستطردت قائلة: "لقد كتبت أغنية تدعى روميو، وجعلته يمثل في الفيديو كليب. نحن مجرد نوع من التبلور؛ لأننا كلانا أطفال الريف. فحظينا بالكثير من المرح نتحدث عن ذلك فقط. ثم عندما جاءت مايلي، قلت عليها أن تكون عرابتي الخيالية."

وعلى صعيد آخر، انتشرت مؤخرا صور للممثل الأسترالي ليام هيمسوورث وهو يقبل حبيبته الجديدة، وعن ردة فعل مايلي تجاه علاقة طليقها ليام الجديدة، فهي لا تتدخل في شؤونه، وذلك بحسب أحد المصادر التي صرحت لمجلة Hollywood Life.