جيني إسبر غجرية في "يوما ما".. وتكشف تفاصيل هروبها من عائلتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تواصل النجمة السورية جيني إسبر تصوير دورها في مسلسل "يوما ما" مع المخرج عمار تميم في محافظة اللاذقية على الساحل السوري.

وكشفت إسبر في تصريح خاص لموقع فوشيا عن طبيعة العمل وشخصيتها، مبينة أنه عمل اجتماعي رومانسي، إضافة إلى ما يحمله من زوايا متعلقة بالأكشن، مضيفة بأنها تؤدي شخصية "ماريا" الفتاة التي تهرب من عائلتها وأهلها لتجد نفسها بين الغجر والبدو.

وعن تفاصيل الأحداث التي تجري بالمسلسل صرحت جيني بأن المسلسل يتحدث عن عائلة ضابط يتعرض لمشكلة، ونتيجة لهذه المشكلة تهرب الفتاة الصغيرة ماريا وهي إحدى بنات هذا الرجل بسبب حادثة وقعت ودفعت الفتاة للضياع في المنطقة، فتجدها منجمة "بصارة" وتأخذها لتعيش في مناطق الغجر.

وأضافت بأنه توجد أحداث كثيرة تحصل مع الفتاة وأحداث أخرى مع هذه العائلة التي فقدت ابنتها، بالإضافة لوجود قصة حب في المسلسل، وفي فترة لاحقة تبدأ ماريا بعدما تكبر في البحث عن عائلتها التي فقدتها.

وأعربت إسبر عن سعادتها بجمالية المسلسل ووجود قصة حب جميلة بين ماريا وشاب من الغجر، مبينة أنه توجد مراحل عمرية لشخصيتها بين طفولتها وفترة فقدانها، ومن ثم هروبها من أهلها لتأتي المرحلة الأخيرة بعد 20 عاما عندما تكون صغيرة وتهرب من أهلها والثانية بعد 20 عاما وسيبدأ المتابعون بكشف الأحداث والتفاعل مع حالات الأكشن الموجودة في العمل.

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وأعطت جيني إسبر الفكرة والدلالة باسم المسلسل "يوما ما" مبينة أنه يدل على الأمل.

وتظهر إسبر بهذا العمل بإطلالة غجرية مختلفة مخصصة للشخصية، ومناسبة لبيئتها من ناحية الملابس والشعر والمكياج، مشيرة إلى أنها بعد حياتها في هذه البيئة من البديهي أن تتأثر بهم وبعاداتهم وتقاليدهم وأزيائهم، مضيفة أن هذا العمل يشغلها كثيرا ويحتاج إلى جهد كبير منها؛ لأنها تؤدي فيه الشخصية الرئيسة ويحتاج إلى حرص كبير منها.

وإضافة إلى "يوما ما" الذي سيعرض في رمضان المقبل ستظهر إسبر في مسلسل "ببساطة" بجزئه الثاني إخراج تامر إسحق وإنتاج شركة روي للفنان باسم ياخور وهو عبارة عن لوحات كوميدية تتناول أوضاعا عامة واجتماعية وحياتية مختلفة بطريقة كوميدية لطيفة.

كذلك كشفت أنها ستكون من ضمن نجوم مسلسل "الحرملك" في جزئه الثاني، مبينة أنها كانت صورت مشاهد لها في الجزء الثاني منذ العام الفائت.