لطيفة تطرح أولى أغاني ألبومها "في الأحلام"

أعلنت المطربة لطيفة عن طرح أولى أغاني ألبومها الجديد "أقوى واحدة"، حيث ستقوم بطرح أغنية "ولا في الأحلام" خلال إحدى المنصات الخاصة بشركات الاتصالات.

ونشرت لطيفة بوستر الأغنية من خلال حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وعلقت عليه قائلة: "مستعدين في الأحلام أول أغنية من ألبومي الجديد.. اسمعوها بكرة". قد يهمك ايضاً: لطيفة تؤكد أن "أقوى واحدة" سيرى النور لطيفة تشارك خالد سليم أغنية "بحب في غرامك" في حفل "نايل دراما"

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